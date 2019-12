Bob | l’azzurro Patrick Baumgartner conquista il terzo posto in Coppa Europa Podio a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019)hato un eccellentenella tappa didi bob andata in scena a Winterberg (Germania). L’altoatesino ha guidato in maniera eccellente il bob a 4 affiancato da Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Costantino Ughi ed è riuscito a salire sulcol tempo complessivo di 1:51.72 alle spalle dei due equipaggi tedeschi: 36 centesimi di ritardo dal trionfatore Bennet Buchmueller, un solo centesimo da Richard Oelsner e compagni. L’azzurro si è reso protagonista di una bella rimonta nella seconda manche dove ha recuperato cinque posizioni lasciandosi alle spalle il russo Rostislav Gaitiukevich e il tedesco Maximilian Illmann di un centesimo. In gara anche un’altra formazione italiana: Mattia Variola, Mattia Castellazzi, Alexi Atchori Essoh e Nicolas Brighenti si sono fermati in 18esima posizione. Nel bob a 2 femminile hanno invece ...

