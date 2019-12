Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Comincia nel peggiore dei modi l’eracon laper 2-1 in casa contro il Parma. Match ricco di occasioni e sempre in bilico fino all’ultimo minuto, sbloccato da Kulusevski al 4′ grazie all’errore di Koulibaly, che si fa male e lascia il campo infortunato subito dopo. Milik pareggia sull’assist di Mertens ma neldecide il match Gervinho in contropiede. Partita – Per la sua prima sulla panchina al San Paolo, l’ex Milan rispolvera il 433, visto anegli anni di Sarri e usato dallo stessoproprio al Milan. Callejon, Milik e Insigne il tridente offensivo. A centrocampo Allan è il perno centrale: accanto a lui Fabian Ruiz e Zielinski. D’Aversa, privo di Kucka, risponde con Kulusevski, Cornelius e Gervinho in attacco. Pronti via e un ...

anteprima24 : ** Un finale da incubo, l'avventura di Gattuso parte con una sconfitta: ##Napoli ko ** - MondoNapoli : LIVE - Finale da incubo al San Paolo: il Parma la vince in contropiede con Gervinho - - Mr_Gozaemon : Ieri notte ho fatto un brutto incubo ed era quasi peggio del finale di Charlotte -