Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il body shaming suavrebbe un colpevole: Claudio. La pensano così ala. Dopo il dolorosissimo monologo sfogo della showgirl nel programma Vent’anni che siamo italiani, durante il quale tra le lacrime ha ricordato le sofferenze passate per le critiche e le prese in giro sul suo peso e le sue forme, nell’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci è andato in onda un servizio con almeno una decina didel comico milanese rivolte “scherzosamente” alla sua partner in scena. Il palco è soprattutto quello di Zelig, ma ce n’è anche da Italia’s got talent.ironizza ogni due per tre sulle misure abbondanti dell’attrice spagnola. “Siamo usciti dalle quinte e qui c’è una sesta”, dicetra le risate del pubblico riferendosi ai seni dellarientrata in trasmissione dopo il parto; “e a breve arriveremo alla settima”, continua ...

FQMagazineit : Striscia la Notizia, “Claudio Bisio umilia Vanessa Incontrada con battute sul suo fisico” - raffaelevarro : Il fuorionda (stavolta vero) di Renzi - Video - Striscia la Notizia: - STABILO66907378 : @Vickiegogreen @Signorino978 E comunque ha copiato da Stefania Petyx , l'inviata di Striscia la notizia. Gli manca solo il bassotto ?? -