Scontro filobus-camion | il compagno della vittima | “Crediamo nella giustizia”

Scontro tra filobus e camion dei rifiuti - il compagno della donna morta : “Vogliamo giustizia” : Chiede giustizia il compagno di Shirley Ortega Calangi, la donna di 49 anni morta in seguito all'incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti avvenuto lo scorso 7 dicembre in viale Bezzi a Milano. I funerali della donna si svolgeranno oggi, nella Filippine, il suo Paese d'origine: a Milano verrà osservato un minuto di silenzio in concomitanza.Continua a leggere

Scontro tra filobus e camion rifiuti - una testimone : “L’autista parlava al telefono mentre guidava” : Secondo una donna intervistata da Repubblica l'autista del filobus "parlava ad alta voce al telefono" mentre guidava. Sempre stando al racconto della donna il conducente "sembrava come infastidito da qualcosa quando è salito a bordo e poco dopo la partenza si è subito messo al telefono".Continua a leggere

Scontro filobus-camion - l’autista avrebbe confessato la causa dell’incidente : 2 giorni dopo il drammatico incidente avvenuto a Milano tra un filobus e un camion della spazzatura, filtrano alcune indiscrezioni sulla causa dello stesso. Secondo alcune fonti, l’autista 28enne dell’autobus avrebbe riferito a dei colleghi cosa stava facendo al momento dello schianto. Indagati entrambi gli autisti La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, ma una cosa è già certa: il filobus dell’ATM è passato col rosso, a ...

Milano - incidente tra filobus e camion in viale Bezzi : le immagini dello Scontro : L’autista del filobus prosegue nonostante il semaforo rosso e impatta contro il camion dell’Amsa che invece attraversa l’incrocio tra viale Bezzi e via Marostica con il verde. Le immagini registrate da una telecamera mostrano quanto successo sabato mattina nell’incidente che ha coinvolto un compattatore e un mezzo pubblico della linea 90/91 a Milano. Nello scontro è morta una donna, una passeggera sbalzata fuori dal ...

Scontro filobus-camion Amsa : l’autista Atm ha «bruciato» il rosso - morta passeggera : Le immagini di una telecamera fanno luce sul tragico incidente avvenuto sabato in viale Bezzi. L’autista della 90/91 non si ferma al semaforo. Non ce l’ha fatta la passeggera sbalzata fuori dal mezzo dell’Atm: «Vicini alla famiglia. Al via un’inchiesta interna»

Scontro filobus-camion dei rifiuti : morta la donna rimasta ferita : È deceduta la donna di 49 anni rimasta gravemente ferita nello Scontro avvenuto ieri mattina tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano. Nelle scorse ore una nota medica parlava di sospetto coma irreversibile. A dare la notizia è l’azienda dei trasporti milanese tramite una nota. Dichiarato il decesso della donna AGGIORNAMENTO DELLE 19- È di questi minuti la notizia che la donna rimasta ferita nello Scontro tra i mezzi è ...

Scontro filobus-camion dei rifiuti : la donna ferita è in condizioni critiche : Sono ore di apprensione per la donna di 49 anni rimasta gravemente ferita nello Scontro avvenuto ieri mattina tra un filobus e un camion dei rifiuti a Milano. Per i medici il coma potrebbe essere irreversibile, per la donna sono ore cruciali. Ore critiche per la donna ferita Secondo quanto si legge su Repubblica, fonti del Policlinico di Milano hanno fatto sapere che i medici temono che il coma in cui si trova la donna possa essere ...