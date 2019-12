Rai | finto ministro tenta truffa al presidente Foa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Foa sarebbe stato il destinatario di una email il cui mittente si sarebbe presentato come l'exTria per chiedere il versamento di una somma per un progetto legato al commercio estero italiano Unche ha cercato dire ilMarcello Foa. Sarebbe questo, secondo l'AdnKronos, il motivo del nervosismo che da giorni aleggia in Rai. Iltivo disarebbe avvenuto tra aprile e maggio scorsi e avrebbe preso di mira proprio il. Foa sarebbe stato il destinatario di una email il cui mittente si sarebbe presentato come undel precedente governo, Giovanni Tria. Ilavrebbe così chiesto a Foa il versamento di una somma per un progetto legato al commercio estero italiano. Subito ilavrebbe informato l'ad Fabrizio Salini. Così sarebbero partite le indagini che hanno portato alla ...

