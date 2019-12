LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | l’Aquila avanti di sette lunghezze a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-69 Tripla da 8 metri di Dyson! Sorpasso! 67-66 Pini trasforma il libero, -1. 67-65 Attacco vincente di Pini, che subisce anche il fallo di Kelly e andrà in lunetta per completare il gioco da tre punti. 67-63 Gran tripla di Buford dall’angolo. 0/2 per King in lunetta. Forray non trova la retina, ma Kelly è lì per il rimbalzo e subisce il fallo di Pini. Arriva subito la ventesima palla persa dalla. INIZIO ULTIMO QUARTOha provato l’allungo anche all’inizio di questo terzo periodo, ma non riesce ancora a scrollarsi di dosso i capitolini, che rimangono in scia, nonostante le 19 palle perse. FINE TERZO QUARTO:67-60 67-60 1/2 per Jefferson ai liberi. Fallo su Jefferson a 2” dalla fine. Liberi per il lungo della. 67-59 Tripla senza senso di Blackmon, che riporta i ...

