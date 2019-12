LIVE Sci di fondo | Sprint Davos 2019 in DIRETTA | in scena le donne | alle 12 | 05 gli uomini

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:48 Il miglior tempo è dell’americana Sophie Caldwell, 2’45″15 11:45 Ci sono alcuni problemi che non consentono di apprendere la classifica completa, e nemmeno consentono di comprendere il destino delle italiane 11:44 2’54″69 per Francesca Franchi 11:41 2’58″05 per Elisa Brocard, tempo molto alto 11:38 2’49″67 per Greta Laurent 11:36 Miglior tempo al momento di Stina Nilsson: la svedese ha fatto fermare il cronometro su un interessante 2’46″62 11:35 Arrivano i primi tempi, con Lucia Scardoni a 2’51″03 11:32 Ha preso il via anche Lucia Scardoni 11:30 E si parte! La slovena Anamarija Lampic è la prima a prendere il via, subito seguita dalla norvegese Maiken Caspersen Falla che ha vinto la primadell’anno a Ruka 11:25 Questi i numeri di partenza delle ...

