“Le labbra del diavolo”

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Le tendenze della moda in estetica possono cambiare nel tempo, culture e paesi. Ma ultimamente ci sono tecniche marcate e audaci che diventano virali e sono imposte tra influencer e referenti di moda, che superano gli standard a cui siamo abituati. In molti casi sono procedure un po’ drammatiche ed esagerate. Molte portano a risultati che lasciano molti senza parole. Se l’obiettivo è attirare l’attenzione, ci sono sicuramente riusciti, ma quanto deve essere disperata una donna per raggiungere tali estremi? Questo è il caso della recente moda arrivata dalla Russia, chiamata “del diavolo” o “polpo”. Ed è certamente l’apparenza che è in qualche modo inquietante. Chi potrebbe essere in grado di fare qualcosa del genere? Incredibilmente, sta ...

LeoneRoby : ?Che donne si trovano in giro!?Labbra e tette rifatte,unghie ricostruite e capelli finti allungati con le extension… - didogenchev70 : RT @amber10castle: Una mescolanza Di emozioni Un palco, il buio.. All'improvviso lo squallore si anima Scorci di luce Illuminano Le labbra… - robinxpgdr : @Zoroxpgdr — stava lasciando tra i capelli ed un tenue sorriso si fece spazio tra le labbra della donna. Era felice… -