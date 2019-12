Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nelle scorse ore vi avevamo annunciato l’eliminazionedi ‘’ del ballerino Alioscia Grossi, che non aveva superato la prova di sbarramento. I professori Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini erano stati d’accordo nell’escluderlo perché non era ancora pronto per affrontare ed apprendere le coreografie proposte. Il giovane aveva comunque accettato la decisione, comprendendo il pensiero degli insegnanti: “Grazie a tutti e tre. Mi dispiace tanto, però rispetto quello che mi dice. Non smetto di ballare. Grazie mille per tutto, per quello che avete fatto fino ad oggi. Hanno detto che nonpronto, è giusto così. Hanno detto che quandoentrato in base a quello che ho portato ero più forte. E questo lo soio”. Ed ora ecco giungere un’altra cattiva notizia. (Continua dopo la foto) Nella ...

Noovyis : (Eliminati! Amici 19, sono fuori dalla scuola. E arriva anche il commento a caldo) Playhitmusic -… - Chicomesol : RT @novasocialnews: Amici, eliminata la band Inico: ecco i 16 allievi #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Giedre41402049 : RT @AllMusicItalia: Amici 19. Nell'ultima puntata prima delle feste un'eliminazione inaspettata, diverse sfide e nuovi inediti dei ragazzi.… -