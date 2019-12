Davide Torresan non ce l’ha fatta

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un terribile incidente c’è stato lo scorso lunedì nove dicembre a Vicenza, dove è rimasta vittima una famiglia composta da tre persone. Il piccolo, di soli due anni che viaggiava con i suoi genitori non ce l’ha. Ha lottato con tutte le sue forze, ma dopo cinque giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. Un evento drammatico e sconvolgente, che ha lasciato a pezzi l’intera comunità e tutte le persone, che conoscevano lui e tutti i suoi famigliari.era in auto con i suoi genitori, era seduto nel sedile posteriore, con le cinture allacciate. Stavano viaggiando sulla superstrada Nuova Gasparona, a Colceresa. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un’altra auto li ha colpiti frontalmente. L’impatto è stato molto violento. Infatti, quando i soccorritori del cento diciotto ...

