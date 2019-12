Attore Mamma ho perso l’aereo | cosa fa oggi Macaulay Culkin

Leggi la notizia su gossipetv

(Di sabato 14 dicembre 2019)fa l’di Kevin dopohol’aereofa, l’dihol’aereo? Ilnaggio di Kevin McCallister gli ha donato un successo senza tempo: sono passati quasi trent’anni dal film, ma ogni volta che viene riproposto in televisione c’è chi non rinuncerebbe mai … L'articolohol’aereo:faproviene da Gossip e Tv.

hadidsxskriver : Mia madre che guarda Daniel Sharman e 'che bell'attore che è' e poi 'quanto è bello' LO SO MAMMA, LO SO @daniel_sharman - SilviaPet3 : @AlessiaMorani Beh, con una mamma del genere - LaskaJuventus : A quasi 34 anni ho appena scoperto che l’attore che interpreta IT, che mi terrorizza, è lo stesso attore che interp… -