Abusa per due anni della nipotina 11enne | arrestato lo zio a Roma

Zio Abusa della nipote 13enne per anni. Arrestato per violenza sessuale : Rosa Scognamiglio Un cinquantenne romano è stato Arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote di 13 anni. Lo "zio-orco" ne comprava il silenzio con banconote da 20 euro Palpeggiamenti, masturbazioni e rapporti sessuali completi. Un rituale perverso, dissacrante, ripetuto con compulsione maniacale da uno zio-orco nei confronti della nipotina di 13 anni. L'uomo, un 50enne romano, è stato Arrestato ...

Rozzano - uccise il suocero che aveva Abusato della figlia : chiesto l’ergastolo per il papà killer : Il pm di Milano Monia Di Marco ha chiesto la condanna all'ergastolo per il 35enne che lo scorso 25 febbraio a Rozzano, comune alle porte di Milano, uccise il suocero a colpi di pistola davanti a un supermercato. Stessa richiesta anche per il complice, 27enne che ha accompagnato in scooter l'uomo sul luogo del delitto. Il 63enne era indagato per presunti abusi sulla nipotina di 8 anni, figlia del killer.Continua a leggere

Segregata e Abusata per un mese nel pollaio : arrestato l’ex cognato : I carabinieri hanno eseguito nella campagna di Firenze l’arresto in carcere di un 55enne italiano per aver sequestrato e abusato di una donna, 53enne, ex moglie del fratello. L’aveva Segregata in un pollaio per circa un mese dopo averla attirata con una trappola. La donna, legata perché non fuggisse, veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimentasse, di solito con acqua e biscotti. La vicenda è emersa quando la ...

Stupro | rapisce ex moglie del fratello e ne Abusa per un mese : Un uomo tiene una donna prigioniera in un pollaio di sua proprietà per settimane. Lo fa per vendetta, visto che era la ex cognata. Ogni volta Stupro e violenze. Un uomo ha sequestrato una donna per un mese sottoponendola a Stupro continuo ed altri gravi abusi. Il tutto è accaduto all’interno di un pollaio di […] L'articolo Stupro | rapisce ex moglie del fratello e ne abusa per un mese è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Segregata e Abusata nel pollaio dal cognato per un mese. Fugge nei boschi e riesce a chiedere aiuto : I carabinieri hanno eseguito nella campagna di Firenze l’arresto in carcere di un 55enne italiano per aver sequestrato e abusato di una donna, 53enne, ex moglie del fratello. La aveva Segregata in un pollaio per circa un mese dopo averla attirata con una trappola.La donna, legata perché non fuggisse, veniva liberata solo un paio di volte al giorno perché si alimentasse, di solito con acqua e biscotti. La vicenda è ...

India - bimbe drogate e Abusate nelle scuole per indigeni. “Mia figlia di 9 anni stuprata per 3 mesi” : “Mia figlia, di nove anni, è stata stuprata per 3 mesi. Non avremmo mai immaginato che potessero succedere cose simili alle nostre figlie. Perché queste cose accadono solo a noi Adivasi [indigeni]? Hanno versato sedativi e droghe nell'acqua che bevevano le nostre figlie…Hanno fatto iniezioni alle bambine! Come è potuto succedere?”. Chiede giustizia Jyotsna, la madre di una delle 15 bambine drogate e stuprate in una “Factory School”, un convitto ...

Operaio si traveste da donna per Abusare di minorenni adescati online : arrestato : I ragazzini sarebbero stati adescati su alcuni siti web usando un falso profilo femminile: l'uomo li attirava a casa sua...

Operaio si traveste da donna per Abusare di minorenni : arrestato : I ragazzini sarebbero stati adescati su alcuni siti web usando un falso profilo femminile: l'uomo li attirava a casa sua a...

Picchia la moglie - Abusa sessualmente della figlia e maltratta i bambini per anni : arrestato : Per far smettere di piangere i bambini piccoli li infilava sotto la doccia con l'acqua gelata. Poi li mandava a letto tutti...

Spagna - in 5 Abusano di una 14enne. Per i giudici non è stupro : “Aveva preso alcol e droga” : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro 5 uomini accusati di aver abusato di una minorenne, riducendo la detenzione solo perché la vittima, sotto effetto di alcol e droga, era in stato confusionale. Proteste sono quindi scoppiate in Spagna da parte dei movimenti per la difesa dei diritti delle donne.Continua a leggere

Uccide una madre con un martello per Abusare della figlia dodicenne : condannato all’ergastolo : È stato condannato all’ergastolo Joseph William Borton, il 31enne che lo scorso aprile ha ucciso una donna di 52 anni con un martello e ne ha stuprato la figlia, di 12 anni. L’omicidio è avvenuto a Wellington, in Nuova Zelanda. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era stata incaricata di prendersi cura di una casa vicina a quella di Borton e aveva deciso di portare con sé la figlia. Il 31enne, vedendole dentro ...

Londra - condannati per stupro due italiani : nel 2017 avevano Abusato di una 23enne : È arrivata la condanna per stupro dalla giustizia inglese per due italiani accusati di aver abusato di una 23enne nel febbraio 2017. Secondo l’accusa, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, oggi rispettivamente di 25 e 26 anni, hanno violentato la ragazza, ubriaca, all’interno di uno stanzino di un night club di Soho, a Londra, dove i due si erano trasferiti per frequentare l’università, prima di abbandonarla incosciente in un ...