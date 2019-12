X Factor 2019 | Sofia Tornambene vince l’edizione numero 13

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019). La finale, che si è svolta al Mediolanum Forum di Assago, nella serata di giovedì 12 dicembre, ha visto trionfare la giovane 17enne di Civitanova Marche. Che non solo canta, ma suona un po’ tutto. Sfera Ebbasta conquista il suo primo titolo da giudice. In finale era Samuel, il cantante dei Subsonica, il favorito, dal momento che nell’edizione13 del talent show aveva ben due finalisti: i Booda – Federica Buda (voce), Alessio Sbarzella (batteria) e Martina Bertini (basso) e i La Sierra, Giacomo e Massimo, rapper romani di 26 anni. Malika Ayane si presentava con Davide Rossi e Sfera Ebbasta con la giovanissima marchigiana. Mara Maionchi, la veterana del talent show e anche il giudice più amato di sempre (forse se la gioca sola con Elio di Elio e le Storie Tese) non è riuscita a portare nessuno dei suoi ...

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : #SofiaTornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Vederla sollevata dai suoi amici #Booda in mezzo all'esplosione… - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O -