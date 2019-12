Weird West | annunciato ai The Game Awards 2019 il nuovo action RPG dai co-creatori di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) WolfEye Studios è salita sul palco dei Theper mostrare la propria prima creatura. Di cosa si tratta? Apparentemente di un titolo che vuole unire le atmosfere deiern al soprannaturale e ad atmosfere incredibilmente cupe.è stato presentato come unRPG tutto da scoprire anche perché realizzato da un team fondato da Raphael Colantonio, cofondatore di Arkane Studios e cocreatore di progetti davvero incredibili come Prey e Dishonored. Per il momento non conosciamo dettagli sulle piattaforme o su una data di uscita ma il trailer sembra quanto meno confermare lo stile grafico e la visuale isometrica.Leggi altro...

