Specie aliene | conoscerle per gestirle | concluso oggi corso con le scuole di Reggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I veri alieni sono tra noi quindi è bene saperli riconoscere e sapere quali comportamenti adottare affinché non danneggino l’ambiente o mettano a rischio la sicurezza della comunità. Non parliamo di E.T. ma di animali e piante potenzialmente invasivi, originari di luoghi lontani e giunti fin qui trasportati volontariamente o inconsapevolmente dall’uomo attraverso viaggi, trasporto di merci, acquisto di souvenir di origine naturale, di piantine o, peggio, di animali esotici da allevare a casa propria. Perché alcunevegetali o animali, semi e insetti, possono trovare un ambiente confortevole anche lontano dai loro luoghi di origine e colonizzarlo a danno delleautoctone. Lo sanno bene gli oltre cento alunni che hanno partecipato al pereducativo per approfondire il tema delledal punto di vista scientifico e per una corretta comunicazione del ...

