Petrolio | una petizione per salute e ambiente

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AGIREUlderico Pesce – “Mi hanno incastrato”. Lo dice sconsolato Giovanni, il protagonista dello spettacolo teatrale “” di Ulderico Pesce. E sa perché. Operaio con contratto precario nel centro di estrazione deldi Viggiano, in Basilicata, è addetto al controllo del serbatoio numero 4, quello dal quale sgorgano tonnellate di greggio che si disperdono nel terreno. Stare zitto o denunciare? Il rischio è grande. A parlare si perde il lavoro e si ferma il Centro Olio che (...) -, Lavoratori,

sigma_tao : mi dispiace il mondo è cambiato non è sufficiente una vittoria per avere la vittoria LIBRA=BRAIL insieme alla regin… - andsnz : @corrad20 Di petrolio ce n’è ancora per parecchio. Anche di amianto ne possiamo fare a morire. Assodato che i combu… - corrad20 : @andsnz Ma sinceramente,il petrolio potrà durare per sempre? E dopo che si fa? Perché bisogna sempre aspettare di e… -