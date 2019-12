Il tempo artistico di Hublot

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019), le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel, le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel, le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel, le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel, le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel, le edizioni limitate di Carlos Cruz-Diez presentate a Miami Art Basel È un incontro tra l’ingegneria più minuziosa e l’arte più pura, il nuovoClassic Fusion Crues Diez, l’orologio creato dain collaborazione con Carlos Cruz-Diez, artista franco-venezuelano scomparso nel luglio scorso all’età di 95 anni. Pioniere dell’arte cinetica, la sua ultima creazione, espressione di passione e creatività, è stata presentata a Miami, in occasione di Art Basel, la prestigiosa fiera di arte ...

CittadinidiTwtt : RT @cittadimodena: ?? Natale si avvicina, è tempo di mercatini in città! ???? ?? in Piazza Matteotti 14-15 dicembre e 21-24 dicembre #NataleMo… - IgersModena : RT cittadimodena: ?? Natale si avvicina, è tempo di mercatini in città! ???? ?? in Piazza Matteotti 14-15 dicembre e 2… - cittadimodena : ?? Natale si avvicina, è tempo di mercatini in città! ???? ?? in Piazza Matteotti 14-15 dicembre e 21-24 dicembre… -