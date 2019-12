Guasto alla funicolare | Capodanno | “Sbagliato rinviare i lavori di revisione”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Come se non bastassero i disagi ai quali sono sottoposti quotidianamente i numerosi utenti del trasporto pubblico a Napoli, oggi pomeriggio, all’improvviso, l’impianto delladi Chiaia, è stato costretto a fermarsi per l’ennesimo– esordisce Gennaro, presidente del Comitato Valori collinari e del trasporto pubblico, che sta seguendo da tempo le vicende dell’importante impianto a fune, unico collegamento su ferro tra il quartiere collinare e quello di Chiaia, e che trasporta, nei giorni feriali, quotidianamente circa 15mila utenti -. Anche in questa occasione sulla pagina Facebook dell’ANM, è comparso il consueto e rituale avviso: “Chiaia temporaneamente ferma“, senza che venisse pubblicizzata né la natura delné la sua durata. Poi finalmente , ...

