Due studenti svuotano l’estintore a scuola per evitare un’interrogazione | denunciati

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Due ragazzi sono statiper furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Hanno rubato un estintore dal parcheggio di un centro commerciale e lo hanno svuotato all'interno di unadi Roma. Tutto per cercare diun'interrogazione fissata per il giorno dopo.

Unicatt : #Terremoto in #Albania????, la solidarietà di #Unicatt. @enizylyftari e Florid, due studenti albanesi del master Crer… - loredanagaspare : @sarakaos82 Sicuramente , anche perché, per fortuna non tutti gli studenti sono come queste due maleducate e arroganti - G_Guerra_Spring : RT @MaxMedri: E se il #futuro del mondo delle #professioni dovesse essere #Green? #Economia verde ed #EconomiaCircular contribuiranno a gen… -