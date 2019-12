The Outer Worlds protagonista di un' imperdibile offerta

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Natale sta arrivando e se ancora non avete deciso quale gioco regalare o regalarvi, forse possiamo aiutarvi!L'apprezzato Thedi Obsidian Entertainment e Private Division èdi un'.Su Amazon potete fare vostro l'RPG, in versione PS4 o Xbox One, al prezzo di 39,99 Euro, con uno sconto di circa 20 Euro rispetto, ad esempio, al prezzo di PS Store.Leggi altro...

