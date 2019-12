Terremoto Toscana | ancora lievi scosse in Mugello | prima neve sui passi appenninici

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lo sciame sismico in atto da domenica scorsa in, in provincia di Firenze (la scossa più forte magnitudo 4.5 è stata registrata lunedì scorso), continua a far registrareterremoti, che non vengono avvertiti dalla popolazione. Sono arrivati lae il ghiaccio nel Comuni colpiti dal sisma: al momento si registrano nevicate suicon le precipitazioni che dovrebbero continuare per tutta la mattinata, e solo sporadici fiocchi dinei fondovalle. Sono in corso interventi di mezzi e personale della Città metropolitana sulle viabilità di competenza. Le persone costrette a restare fuori dalle loro case sonocirca 300 tra i vari comuni. “Le ordinanze di evacuazione sono quelle del primo giorno. Il nostro obiettivo è la riduzione della zona rossa ma per fare questo c’è bisogno delle verifiche dei vigili del fuoco che stanno lavorando. ...

