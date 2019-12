Sardine | il video ironico di Vladimir Luxuria e Lorenzo Donnoli | “Lobby gay dietro al

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019), uno dei fondatori delle, rispondono insieme in modoalle voci circolate nei giorni scorsi sui social secondo cuial movimento popolare che da qualche settimana sta riempiendo le piazze di tutta Italia ci sarebbero la “lobby gay e movimenti giovanili ecologisti”. Così, in unpubblicato su Instagram, i due hanno scherzato: “Non sapevamo che proprio in Italia, dove non esiste ancora il matrimonio tra persone omosessuali, esista una lobby gay. Grazie per averci dato l’idea!” L'articolo, ildi: “Lobby gayal movimento? Grazie per averci dato l’idea” proviene da Il Fatto Quotidiano.

