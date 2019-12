La morte del capitano De Grazia | “Aveva scoperto un traffico internazionale di materiali

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) A 24 anni dalla misteriosadelNatale Deche indagava sulle "navi dei veleni", Fanpage.it ripercorre le tappe dell'inchiesta del pool di Reggio Calabria attraverso le fonti dirette dele i suoi più stretti collaboratori. Testimonianze che non erano mai emerse prima e che disegnano un quadro inquietante. Il, secondo queste fonti, sarebbe stato sequestrato, torturato e ucciso. Avevaunillecito dinucleari tra Stati che avrebbe visto una centrale nucleare italiana, che all'epoca dei fatti sarebbe dovuta già essere inattiva, come il luogo di scambio dei traffici.

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella per la morte di Piero #Terracina : - MSF_ITALIA : Una donna in fuga dall'#Afghanistan è morta di una morte orribile in un incendio in un container sull'isola di… - antoniospadaro : «#Ghosteen » di Nick #Cave . Attraverso l’analisi dell’album, composto in seguito alla prematura morte del figlio… -