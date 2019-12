Garbagnate, ruba un Rolex a un anziano con la tecnica dell’abbraccio: donna di 33 anni arrestata (Di giovedì 12 dicembre 2019) Ha tentato di rubare un costoso orologio a un anziano signore di 75 anni. La ladra, una donna di 33 anni, è finita in manetta con l'accusa di furto aggravato: ha provato a compiere il furto attraverso la tecnica dell'abbraccio, che consiste nell'avvicinarsi fisicamente alla vittima con effusioni di vario tipo, con l'intento in realtà di confondere e distrarre il malcapitato per poi compiere il furto.

Leggi la notizia su milano.fanpage

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Garbagnate ruba