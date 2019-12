Exit poll | netta affermazione dei conservatori in Gran Bretagna | Toriees 368 seggi | 191

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019)deialle elezioni svoltesi oggi nel Regno Unito. E' quanto emerge daglidiffusi dalla Bbs, secondo cui iavrebbero conquistato 368, contro i 191 dei laburisti, i 55 andati al Partito nazionale scozzese (Snp) e i 13 ai liberal-democratici. Le urne sono state chiuse alle 23 ora italiana. Lo spoglio è iniziato subito dopo la chiusura deie la maggior parte dei risultati sarà annunciata alle prime ore della mattina di domani. Nonostante il freddo e l'insolito mese, non si era mai votato a dicembre nel Regno Unito dal 1923, in tutto il Paese si sono registrate lunghe code composte e un'affluenza insolitamente alta. Il voto, il terzo in cinque anni, segue quelli del 2015 e del 2017. In sostanza, è arrivato il giorno più importante della storia del Regno Unito. Il voto di oggi, 12 dicembre, deciderà la Br, il futuro del Paese e ...

you_trend : ?? EXIT POLL IPSOS/BBC Conservatori 368 seggi Laburisti 191 seggi SNP 55 seggi LibDem 13 seggi Plaid Cymru 3 seggi… - repubblica : ???? Exit poll: trionfo dei conservatori di Boris Johnson alle elezioni del Regno Unito. 368 seggi, ampia maggioranza… - SkyTG24 : ?? #elezioniuk #Ukelection ?? La sterlina vola dopo il trionfo di Johnson ?? Exit poll: Tory guadagnano 51 seggi, L… -