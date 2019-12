Emma Marrone e il tema scolastico di una bimba | “Non voglio deluderla”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ha condiviso via social il teneroche le ha dedicato una bambina delle elementari. “Nondeluderla”, ha detto la cantante, tra i post di affetto da parte dei fan.: il“Io vorrei essere, è una cantante” – scrive una bambina nel suo– “Lei è bella, bionda e anche molto simpatica. Mi piacerebbe essere lei perché ha molto talento e aiuta le persone in difficoltà. Quando vado a vedere i suoi concerti mi emoziona perché quando canta esprime i suoi sentimenti, ha scritto più di dieci canzoni la mia preferita è Sono bella. Sarebbe bellissimo diventare una cantante così”, il dolce messaggio è stato condiviso proprio da, felicissima delle belle parole ricevute. “La mia giornata inizia in maniera diversa,sono carica e nondeludere questa bambina”, ha scritto la ...

