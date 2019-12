Amadeus racconta il suo primo Sanremo: “Non mi facevano entrare, restavo nel parcheggio” (Di giovedì 12 dicembre 2019) Mentre si assottiglia sempre di più la distanza temporale dall’annuncio dei primi Big e l’avvio ufficiale della stagione di Sanremo 2020, Amadeus continua a lavorare per il rilancio del Festival. Dopo i due contestatissimi anni di Claudio Baglioni, il presentatore toscano è incaricato di riportare la kermesse sui binari della tradizione; per farlo, si prospetta il rilancio dell’attesissima versione Young della categoria Giovani, e una serie di ospitate di livello (da Fiorello aLews Capaldi). In particolare, l’apparizione del dj e intrattenitore siciliano appare scontata: “Il giorno che uno di noi condurrà Sanremo chiamerà l’altro“, la promessa fatta ai tempi della gavetta tra i due e recentemente rivelata. In attesa di conoscere i Big ufficiali dell’edizione 2020, Amadeus racconta i primi, difficili anni a Sanremo: “Non avevamo ...

