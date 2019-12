Aggredisce l' infermiere e gli spezza un tendine | fermato 25enne straniero

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Nuovo episodio di violenza, questa volta in un ospedale di Mestre. Ilha preso a calci e pugni l'che lo stava curando. La vittima: "Siamo in guerra" Non c'è pace per medici e infermieri di tutte le stutture sanitarie italiane, presi di mira ogni giorno da pazienti fuori controllo. L'ultimo episodio di violenza si è registrato al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. "Purtroppo non andiamo più solo a lavorare tutti i giorni, siamo in guerra, senza molti strumenti di difesa. Ora attendo l'operazione al ginocchio". A parlare è l', un 50enne mestrino, aggredito domenica sera. Ora si trova ricoverato nel reparto di Ortopedia con undel ginocchioto da un paziente che stava curando. Secondo quanto riporta La Nuova di Venezia e Mestre, l'aggressore è unoriginario del Bangladesh, identificato dalla ...

