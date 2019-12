A 50 anni da piazza Fontana | cosa resta degli anni di piombo?

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Era il 12 dicembre del 1969. Alle 16.37 una bomba posizionata all’interno della Banca nazionale dell’Agricoltura scoppiò, uccidendo 17 persone e ferendone 88. Ma soprattutto dando il via ad una delle stagioni più buie della storia repubblicana: glidi. A 50dalla strage di, Wired si affida ai dati per ripercorrere quel decennio, segnato nel sangue da terrorismi di opposte fazioni. In questa storymap, alcuni dei principali eventi del decennio che separa il 1969 dal 2 agosto 1980, il giorno della strage della stazione di Bologna. Dalla strage dell’Italicus all’omicidio Rossa, dalla bomba didella Loggia a Brescia fino al rapimento di Aldo Moro. Per ciascuno è stato inserito un video, reperito in rete, che riporta le immagini che i telegiornali dell’epoca dedicarono agli avvenimenti raccontati. Sono, ovviamente, solo ...

