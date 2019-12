VIDEO Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 | Highlights | gol e sintesi | tris orobico e ottavi di

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Incredibile, ma vero: l’di Gian Piero Gasperini vola aglidi finale di Champions League 2019-2020. La Dea sconfigge 3-0 in trasferta lo, in 10 dal 77′ per l’espulsione di Dudo, e conquista l’accesso alla prossima fase. Le reti di Castagne al 66′, di Pasalic all’80’ e di Gosens al 94′ permettono agli orobici di sbancare il terreno di gioco ucraino e di continuare l’avventura continentale, visto anche il successo del Manchester City contro la Dinamo Zagrabia 4-1. Di seguito gli0-3,, gol e0-1: IL GOL DI CASTAGNE Castagne attı golü!0-1Tüm Goller için • @SportsKrampon pic.twitter.com/Se5l2MAA01 — Gol Merkezi (@GolMerkezi) December 11, 20190-1: IL RADDOPPIO DI ...

