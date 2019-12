Strage di Piazza Fontana | quella bomba dal passato che lo Stato non vuole affrontare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alle 16:37 del 12 dicembre 1969 unaad alto potenziale scoppia nel salone della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano. Le vittime saranno 17, i feriti 88. È un evento che ha cambiato la storia del nostro Paese acuendone i contrasti, i conflitti nelle piazze, lo scontro tra opposte fazioni. Dopo questa, l’Italia non è stata più la stessa e anche l’immagine dellone è uscita profondamente incrinata. L’attentato ècommesso da Ordine Nuovo, organizzazione di estrema destra. Franco Freda e Giovanni Ventura sono indicati dall’ultima sentenza di Cassazione del 2005 come responsabili della. Tra i colpevoli emerge – per sua ammissione – anche l’armiere del gruppo: Carlo Digilio. Il democristiano Paolo Emilio Taviani, per diversi anni ministro dell’Interno, in un’audizione secretata alla Commissione parlamentare Terrorismo e stragi ha raccontato che ...

repubblica : Strage di Piazza Fontana, viaggio nei sotterranei di un processo senza colpevoli - andreapurgatori : Atlantide presenta - Piazza Fontana La Strage - Mercoledì alle 21.15 - repubblica : I nomi delle vittime incisi sulle formelle di porfido, così Milano commemora la strage di Piazza Fontana -