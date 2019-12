Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Siamo stati sistematicamente i-g-n-o-r-a-t-i!”. Ugo Grassi urla nella penombra di un corridoio accanto all’aula del Senato. Urla il senatore dei 5, mentre il primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola lo osserva con un’espressione quasi divertita da un busto bronzeo appena un metro più in là, mentre il volto del compagno di partito Francesco Urraro, in carne e ossa di fronte a lui, è pietrificato. “Glie l’ho detto ad Alfonso che quelle norme erano incostituzionali”, continua ad alzare la voce, a gesticolare, accennando a un colloquio di sfuggita avuto con il ministro Bonafede. “Glie l’ho detto - continua - non mi ha mai risposto”.Il voto sul Mes è stato il vaso di Pandora che ha stappato i miasmi del partito pentastellato. La marmellata gialla cola da tutte le parti. Grassi ...

LelloForlini : Smottamento 5 stelle. Quattro voti in dissenso, altri quattro con le valige in mano Grassi urla: 'Siamo stati igno… - HuffPostItalia : Smottamento 5 stelle. Quattro voti in dissenso, altri quattro con le valige in mano - PietroSalvatori : Smottamento 5 stelle. Quattro voti in dissenso, altri quattro con le valige in mano Grassi urla: 'Siamo stati igno… -