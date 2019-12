Serena Enardu dopo Pago | “Soffro tanto | sono in cura da una psicologa”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Al centro del gossip ancora una volta nelle ultime ore, protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Partecipare al reality ha fatto capire adi non essere più innamorata dell’ex compagno, la loro storia d’amore è infatti giunta al capolinea durante il falò di confronto. Dalla rottura definitiva contrascorsi quasi tre mesi, come sta oggi? In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha dichiarato: “Sto meglio, ma ho sofferto e soffro. Questo periodo è complicato. Pian piano sto ricomponendo il puzzle.sei anni d’amore la storia condoveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Lo ammetto, lui mi manca, ma è giusto che oggi le nostre strade siano separate”.ha ribadito ...

