Scoperta e sequestrata discarica abusiva nel Salernitano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino e della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati dal mezzo aereo del 7° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Pontecagnano e con l’ausilio della locale Polizia Municipale, hanno scoperto una. Il controllo è scattato a seguito di attività di monitoraggio aereo effettuato dal nucleo elicotteristi al fine di individuare, prevenire e reprimere illeciti ambientali. In prossimità del fiume Picentino, lungo via Roma del comune di Pontecagnano-Faiano, su un’area circoscritta e chiusa da cancello, i militari hanno trovato depositati sul suolo rifiuti di variegata tipologia: da demolizione e costruzione, rifiuti urbani, rifiuti in legno, rifiuti plastici, rifiuti metallici ferrosi e non, pneumatici fuori uso, autoveicoli fuori uso ed in stato di ...

