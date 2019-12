Romina Power assente ai funerali di mamma Jolanda | Momento di grande dolore da

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In questi minuti, a Cellino San Marco, si stanno svolgendo idi, ladi Al Bano, morta, lo scorso pomeriggio, a quasi 97 anni., con un lungo post su Instagram, ha fatto sentire la propria vicinanza emotiva all'ex marito e ai figli perché, oggi non potrà essere lì a dare l'ultimo saluto alla donna. Si legge:aidi: "dida vivere in privato" 11 dicembre 2019 16:15.

Noovyis : (Romina Power assente ai funerali di mamma Jolanda: il motivo) Playhitmusic - - zazoomnews : Romina Power assente ai funerali della mamma di Al Bano: i motivi - #Romina #Power #assente #funerali - infoitcultura : Romina Power assente ai funerali della madre di Albano: il lungo post -