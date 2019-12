Polizia pronta per una stesa | due in fuga Ma sono stati identificati

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in Via Romolo e Remo un gruppo di giovani che, alla vista della, hanno abbandonato un sacchetto allontanandosi in direzioni didifferenti. I poliziotti hanno recuperato la busta rinvenendovi una pistola Beretta modello 92FS con matricola abrasa, 13 cartucce cal.9×19, cinque bustine di marijuana per un peso di circa 8 grammi e 30 stecchette di hashish per un peso di circa 45 grammi. L'articoloper una: due in. Maproviene da Anteprima24.it.

