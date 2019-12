Mansioni inferiori nel pubblico impiego | quando sono legittime?

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)nel? Nel mondo del lavoro non sempre un lavoratore assunto, svolge poi effettivamente leper le quali ha ottenuto il posto in un’azienda. Ecco allora che rileva la problematica dell’assegnazione dinel, le quali sebbene possano essere anche solo temporanee, esulano dal contenuto e dai compiti previsti nel contratto di lavoro ed anzi si aggiungono a questi ultimi. Vediamo più da vicino la questione. Se ti interessa saperne di più su che cos’è, come funziona e le applicazioni pratiche del lavoro intermittente, clicca qui.: il contesto di riferimento Preliminarmente, chiariamo che la legge non dà alla questione della legittimità delle(assegnate nel), una risposta valida in tutti i casi. O meglio, non ...

Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Mansioni inferiori Jobs act - - laleggepertutti : Mansioni inferiori Jobs act - - laleggepertutti : Mansioni inferiori #Rifiuto - -