Lucio Battisti | il nipote Andrea Barbacane contro lo speciale di Rai1

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La voce diha ricominciato a viaggiare non solo selle onde radio, ma anche sulle piattaforme digitali, come per esempio il rinomato Spotify. Tanti anni di riservatezza hanno celato il ricordo del cantante e compositore; ma oggi le sue opere sono di nuovo disponibili e fruibili per tutti gli appassionati. Susembra caduto insomma il cosiddetto “velo di Maya” che minuziosamente avevano eretto per così tanto tempo, Grazia Letizia Veronese insieme al figlio Luca. Pare dunque che la vedova del cantante insieme al figlio abbiano dato in un certo senso, il consenso di commercializzazione sulle canzoni del cantante. Recentemente, ad aver omaggiatoè stata la puntata del programma di Rai Uno “Una storia da cantare”. Per la terza ed ultima puntata, la trasmissione televisiva condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ...

