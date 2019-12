“Loro” è la parola dell’anno per il Merriam-Webster

Leggi la notizia su ilpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Usato come pronome singolare, però, per riferirsi alle persone che non si identificano nel binarismo di genere maschio/femmina

renato_parola : RT @Corvonero75: Nella notte e garantiscono che in seguito sarà interpellato il parlamento. Ma loro nella notte hanno raggiunto l'intesa e… - adrineri7 : RT @LaFranci27: @alexbardi22 Poichè viviamo in un regime formalmente democratico, non possono semplicemente mettere fuori legge le opinioni… - SardusAutocton : RT @LaFranci27: @alexbardi22 Poichè viviamo in un regime formalmente democratico, non possono semplicemente mettere fuori legge le opinioni… -