La cena si fa hot per Fedez e la Ferragni

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Francesca Galicihot per Chiara, che in un momento di pausa ne approfitta per mostrare la bellezza di sua moglie. Prima le solleva la gonna e poi le palpeggia il seno Si può dire tutto di Chiarae dima non che non sappiano come attirare l'attenzione. Sono la coppia d'oro dei social italiani, insieme superano abbondantemente 25 milioni di follower e (quasi) ogni loro azione si svolge sotto l'occhio vigile di uno smartphone, anche quelle apparentemente più private. È quello che è successo l'altra sera, durante il compleanno di un grande amico della coppia, nonché make-up artist personale di Chiarae sua moglie amano coinvolgere i loro follower nel privato della loro vita, mostrando la quotidianità apparentemente normale di una coppia così fuori dal comune. Non sono mancate le polemiche nel corso del tempo a causa di questa ...

