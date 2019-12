Handsoffinternet è un bene comune

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Possiamo ancora ritenere Davide colossi come Apple, Google, YouTube, Amazon, Facebook? Dubito. Perché l’unione di queste società dà vita a un Golia enorme.Un modello di economia dominato da pochi giganti, che è entrato nella vita reale e virtuale di ognuno. Hanno portato innovazione incidendo sulla crescita politica, sociale, economica e sperimentando indubbiamente nuove forme di democrazia funzionali all’esercizio delle libertà fondamentali.È o non è la rete unindispensabile come i diritti esercitati per il suo tramite? Insomma è stretto il nesso tra la prima e i secondi, che vanno continuamente alimentati con la forza e il coraggio di tenerli fuori dalla categoria proprietaria (rimando su questo a “La democrazia dei beni comuni” del Prof A. Lucarelli).Com’è possibile che tutto ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.