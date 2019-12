Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) D3 e DICO hanno da poco annunciato il loro, sarà disponibile su Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch all'inizio del 2020 e supporterà diverse lingue, tra cui quella italiana."Benvenuti su, unin 2D che vi porterà in un'avventura attraverso un meraviglioso mondo transitorio. Immergiti nella meravigliosa arte vetrata mentre ti muovi nel mondo di gioco senza la UI tipica degli altri giochi, il tutto mentre riporterai alla luce la misteriosa storia inespressa del mondo." - recita la descrizione del gioco.L'ambientazione del gioco sarà dunque caratterizzata da diversi elementi realizzati in vetro, inoltre gli sviluppatori hanno eliminato ogni sorta di interfaccia utente al fine di dare un maggiore senso di immersione al giocatore.Leggi altro...

Eurogamer_it : Gleamlight è un nuovo action a scorrimento in sviluppo per PC e console - GameIndustry_IT : Nintendo Indie World - Annunciato Gleamlight, il nuovo action a scorrimento orizzontale -