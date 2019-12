Fermata una ragazza di 22 anni | è lei che ha investito un bimbo di 2 anni nel Bresciano

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È stato individuato e fermato il pirata della strada che hamadre e figlio di dueieri mattina a Coccaglio, nel. Si tratta di unadi 22alla quale le forze dell’ordine sono arrivati grazie ai video delle telecamere installate in strada.La giovane è accusata di lesioni stradali gravi e omesso soccorso. La svolta è arrivata nella notte con il pm Ambrogio Cassiani che l’ha sentita. Ilera nel passeggino ed è stato sbalzato. Le sue condizioni restano gravissime.L’impatto è stato tremendo. L’incidente ieri mattina a Coccaglio, nel, in via Achille Grandi, la strada provinciale del paese, con madre e figlio piccolo, che erano appena usciti di casa e stavano attraversando sulle strisce pedonali, quando un’auto li ha investiti. La donna è stata sfiorata, mentre il ...

