Davide Campagna | il dentista re del Web | La salute in cucina? Si può

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Andrea Conti Daa cuoco salutista, ecco il segreto del successo sul Web di. Il suo pubblico, soprattutto femminile, lo segue perché si immedesima nella normalità di un professionista che si diletta tra i fornelli. Oltre alla maratona di Boston, il prossimo obbiettivo dipotrebbe essere la televisione. Il-cuoco è protagonista della nostra rubrica "Influencer e Web Star", classe ‘87, fa ildi professione, ma nel tempo libero si trasforma in un cuoco provetto. Il suo punto di forza sul Web con il format "Cotto al dente"? I piatti sono sempre diversi, un concentrato di benessere, perché non rinuncia alla forma e alla. Il cibo rappresenta, infatti, con lo sport e i viaggi. Il primo è un elemento fondamentale del suo stile di vita, è un maratoneta e pratica quotidianamente functional training e pilates. I ...

AnnaFado : RT @radiopopmilano: Abbiamo parlato delle elezioni in #EmiliaRomagna e del suo impegno in prima persona nella campagna elettorale con lo sc… - StefducFi : RT @radiopopmilano: Abbiamo parlato delle elezioni in #EmiliaRomagna e del suo impegno in prima persona nella campagna elettorale con lo sc… - radiopopmilano : Abbiamo parlato delle elezioni in #EmiliaRomagna e del suo impegno in prima persona nella campagna elettorale con l… -