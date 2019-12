Conte | “Riforma del Mes è a vantaggio di tutti” Ok della Camera alla risoluzione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Accordo sul Mes, Giusepperiferisce in Aula in vista del Consiglio europeo del 12 e del 13 dicembre a Bruxelles. Raggiunto l’accordo sul Mes all’internomaggioranza, il premier Giuseppeè tornatoper riferire sul Consiglio europeo che si svolgerà il 12 e il 13 dicembre a Bruxelles. Di seguito il video dell’intervento di GiuseppeMes, accordo sul Salva Stati, Giuseppevigilia del Consiglio europeo Il Presidente del Consiglio Giuseppeè tornatoper fare il punto sull’accordo raggiunto nella maggioranza sulla riforma del Mes, meglio noto come Salva Stati. “Il Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles è il primo dopo la conferma delle nomine europee …. Non è questo il momento di dividere o farsi dividere. Considerando la struttura ...

msgelmini : Noi siamo convinti europeisti ed entrare nel merito delle criticità del #Mes significa stare dalla parte dell'Itali… - LegaSalvini : ++ QUESTO FINE SETTIMANA FIRMA CONTRO LA FREGATURA DEL MES ++ ??Sabato e domenica vieni a firmare in oltre 1000 pia… - AndreaMarcucci : La riforma della #prescrizione è nelle mani del Presidente #Conte, non certo delle veline del #M5S. Serve un interv… -