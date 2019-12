Calcio | Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli | manca soltanto l’annuncio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ormail’annuncio ufficiale:è ildel. La notizia era nell’aria da qualche giorno e, dopo l’esonero di Carlo Ancelotti nella serata di ieri, seguito alla vittoria per 4-0 contro e il Genk e alla conseguente qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, non c’erano molti dubbi su chi fosse il prescelto per succedere al tecnico emiliano.è arrivato a Castel Volturno alle 12.50 di questa mattina, dove ha incontrato immediatamente il presidente Aurelio De Laurentiis, in compagnia dell’amministratore delegato del club, Andrea Chiavelli, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del responsabile della comunicazione, Nicola Lombardo. Dopo pranzo, l’calabrese si presenterà ai giocatori, mentre l’incontro con la stampa è previsto per le ore 18 nel centro tecnico di Castel ...

