anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ilgli ha dato fiducia e lui l’ha ripagata ancora una volta con una bella prestazione e il primo golotto mesi d’infortunio: una marcatura che ha fatto emozionare Simoneche commenta così il successo con la Team Altamura: “Quella di domenica con la Team Altamura è stata una partita combattuta palla su palla. Abbiamo trovato una formazione ostica e rinvigorita da tre acquisti di qualità. L’avevamo studiata a preparata bene sotto la guida del tecnico Maiuri che è la nostra arma in più. E’ stato bravo Herrera a realizzare e poi io a chiuderla”. Il gol: “Bonanno ha servito Masullo che ha guardato in mezzo e io inserendomi ho realizzato con un piatto sinistro”. L’emozione: “Quando la palla è entrata ho capito ben poco. Mentre entrava mi sono passati gli otto mesi difficili e di duro lavoro per recuperare dal...

anteprima24 : ** #Sorrento, Figliolia in rete dopo l’infortunio: “so che devo lavorare ancora” ** - MRB_it : #SerieD Herrera e Figliolia mettono ko l'#Altamura. Trionfa il #Sorrento -