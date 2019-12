Sardine | CasaPound “accetta l’invito” di Ogongo Di Stefano | «Scendere in piazza con

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) «Perché no? Andiamo incon leanche noi e impostiamo con loro un dialogo frizzante. È chiaro cosa non vogliono, queste, ma non cosa vogliono. È ora di parlare di idee, magari gli piacerà il nostro mutuo sociale, chissà». Sono queste le parole di Simone di, vicepresidente di, che ha parlato in un’intervista a Il Primato Nazionale. La questione è nata dopo che uno degli esponenti delleromane, Stephen, già animatore del movimento Cara Italia, aveva detto che «ladi roma è aperta a tutti, anche a». Così, il movimento di estrema destra ha colto la palla al balzo: «Andiamo sì, siamo contenti dell’invito. Di certo non canteremo “Bella Ciao” né siamo a favore dello ius soli come, anzi siamo fortemente contrari. Ma se lesono davvero aperte alle idee, noi abbiamo tante proposte su temi sociali ...

