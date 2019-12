Ora De Laurentiis si guardi dentro per capire quanto coraggio ha

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Uno. Il regalo di Vandevoordt. Il portierino di 17 anni gioca la sua prima partita di Champions per il Genk e mette a segno il primo assist della sua carriera in Champions per il Napoli. Un gesto di amicizia verso la società, Ancelotti, il San Paolo, la città di Napoli, il mezzogiorno d’Italia. Due. Al minuto 16 un pallone perso da Fabián Ruiz che sanguina come un ginocchio sbucciato in Villa Comunale. È proprio una stagione disgraziata: non ci riesce nemmeno di ricambiare il regalo al piccolo portiere belga. Consegnato il pallone sul piede di Onuachu, lo vediamo finire fuori dallo specchio. Fabián tenterà due volte il tiro in porta toccando il pallone 97 volte. Tre. Al minuto 23 Callejon cerca un passaggio in verticale per Di Lorenzo che si sta inserendo. La cosa più incredibile è che quel passaggio è un tunnel. Non riesce ma non importa. Conta l’intenzione. Conta il fatto che Callejon ...

