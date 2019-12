calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) Emergono i dettagli suldi, clausola e stipendio. Vediamo leOltre ad analizzare ad ampio raggio la situazione legata all’imminente addio di Carlo Ancelotti dalla corte partenopea, Il Mattino si sofferma su quella che potrebbe essere la firma suldi Gennaro. L’ex tecnico rossonero potrebbe infatti accettare di sposare la corte partenopea ma ad una sola condizione: accordo fino al 2021. Aurelio De Laurentiis avrebbe, per il momento, messo sul piatto un accordo da 6 mesi con opzione di rinnovo. Tuttavia, ”Ringhio” non è propriamente di questo parere. o meglio, vorrebbe – come si legge sul quotidiano di Napoli – unalmeno fino a giugno del 2021. L’accordo potrebbe comunque arrivare (o chissà sia non è già arrivato), con unlegato alla qualificazione in Champions League. Anche piuttosto ...

CalcioMercatoNA : Nodo sul contratto di #Gattuso, ma #ADL può accontentarlo. Spunta un bonus. LE CIFRE - delfinolibero : Terremoto, ritardi per i treni alta velocità dopo gli accertamenti sul nodo di Firenze: fino a 150 minuti per Italo… - infoitinterno : Terremoto, treni alta velocità sospesi: accertamenti sul nodo di Firenze, Italia divisa -